Em abril, Mossoró recebe a ‘Tardezinha do Pagode’ relembrando sucessos dos anos 90

A década de 90 marcou o estouro do pagode romântico. O estilo musical estava em todos os lugares: em rádios, tv, revistas e shows. Virou febre.

E para relembrar essa época, Mossoró receberá os irmãos Vavá e Márcio, ex vocalistas do Karametade.

Vavá iniciou sua carreira em 1995 como vocalista do grupo Karametade. Já Márcio ganhou as paradas de sucesso em 1998, com o hit Mel na Minha Boca, como vocalista do Grupo Desejos.

No final de 2000, quando Vavá deixou o Karametade para fazer carreira solo, Márcio assumiu os vocais do grupo e desde 2020, os irmãos se uniram em turnê para comemorar os mais de 20 anos do grupo.

O show da dupla acontece no dia 5 de abril (sábado) no Boteco Gol Bar, a partir das 17 horas. A banda mossoroense Koisa Nossa também ficará responsável por cantar grandes sucessos.

Os ingressos estão à venda na Loja Mister Capas, localizada ao lado do Banco Itaú, centro de Mossoró. Informações pelo WhatsApp (84) 99993.1412.

A realização é da AC produções.