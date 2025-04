Em 1º amistoso do ano, seleção feminina perde por 2 a 0 para os EUA

Agência Brasil

No primeiro jogo do ano, a seleção brasileira feminina tropeçou fora de casa diante dos Estados Unidos, atual campeão olímpico, ao perder por 2 a 0 no SoFi Stadim, em Los Angeles. Logo aos cinco minutos, Trinity Rodman abriu placar para a alegria dos 32 mil torcedores presentes no estádio e, na etapa final, Lindsey Heaps selou a vitória com gol de pênalti.

O encontro entre as duas equipes foi o primeiro duelo após o revés do Brasil para os Estados Unidos (1 a 0) na final olímpica ano passado, nos Jogos de Paris. O jogo teve clima de gala no SoFi Stadium, futuro palco do Mundial masculino de 2026 e também da abertura da Olimpíada de Los Angeles 2028.

A seleção volta campo contra as norte-americanas no segundo e último amistoso das Data Fifa na próxima terça-feira (8), às 23h30 (horário de Brasília), em San José. Os dois jogos são preparatórios para a Copa América, principal competição do ano, em julho, no Equador.

No primeiro tempo, as brasileiras foram surpreendidas aos cinco minutos, na primeira jogada de ataque das norte-americanas, que começou com Alyssa Thompson a partir do no meio-campo. Ela se aproximou da área e tocou para Trinity Rodman acertar o fundo da rede, sem chances para a goleira Lorena. A equipe brasileira sofreu para se ajustar em campo. A partir dos 20 minutos melhorou a marcação e passou a enfileirar chances de empatar. Aos 31 minutos, Angelina recebeu a bola na entrea da área e desferiu um bomba, que passou rente à trave. Depois, aos 40 minutos, Adriana disparou do meio de campo até chutar da entrada da área uma bola venenosa no canto esquerdo do gol, mas Tullis-Joyce defendeu.

Após o intervalo, a seleção adiantou a marcação e antes do primeiro minuto completo, Ludmila quase empatou com um chute forte que estourou na trave. A seleção parecia mais entrosada, mas aos 15 minutos a entrada da meio-campista norte-americana Lily Yohannes, de 17 anos, mudou a história do jogo. Bastaram três minutos em campo, para ela sofrer pênalti aos ser derrubada por Ludmilla, quando tentava tocar a bola para Aly Thompson chutar para o gol. A camisa 10 Lindsey Heaps (ex-Horan) ampliou para as norte-americanas após bela cobrança de pênalti no canto direito do gol de Lorena, que não alcançou a bola. A partir daí, a seleção não se encontrou na partida e por pouco não levou o terceiro gol aos 30 minutos, após Aly Thompson tentar um desvio dentro da área, mas Lorena espalmou, salvando o gol brasileiro. Numa última tentativa para tentar diminuir o placar, Adriana invadiu a área em velocidade, mas antes de chutar foi derrubada por Sam Cofey. No entanto, a árbitra não anotou pênalti. Com a vantagem, as norte-americana administraram o resultado até o apito final.