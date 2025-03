Eliminatórias: Dorival comanda primeiro treino com grupo completo

Agência Brasil

O técnico Dorival Júnior comandou nesta terça-feira (18) no Estádio Valdir Campelo Bezerra, o Bezerrão, em Gama (DF), o primeiro treino da seleção brasileira com o grupo completo. A atividade serve como preparação para a partida contra a Colômbia, que será disputada a partir das 21h45 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (20) no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Para este desafio o Brasil contará com o apoio maciço da torcida brasileira, que esgotou os mais de 60 mil ingressos colocados à venda. “Fico feliz que esgotaram os ingressos, no último jogo ficou muito ingresso faltando. Conversamos sobre encher os estádios. Em casa queremos sentir o torcedor do lado, eles podem fazer a diferença. A gente canta o hino, todo mundo vai junto e praticamente começa 1 a 0. Temos que dar resposta, prazer, orgulho. Vai ser uma festa bonita para conseguirmos a vitória”, declarou o meio-campista Bruno Guimarães em entrevista coletiva concedida nesta terça.

Segundo o jogador do Newcastle (Inglaterra), vencer a Colômbia (4ª colocada das Eliminatórias com 19 pontos) é fundamental para o restante da campanha da seleção brasileira (5ª colocada com 18 pontos), que na próxima rodada terá o desafio de encarar a Argentina (líder com 25 pontos) fora de casa: “São dois jogos cruciais, estamos focando jogo a jogo. O mais importante é esse da Colômbia por conta da tabela. Queremos iniciar bem, somar três pontos, para depois pensar na Argentina. Sabemos que jogamos melhor aqui, onde temos mais espaço, então estamos esperançosos para fazer dois jogos bom e encaminhar a classificação”.

Na próxima quarta-feira (19), véspera do confronto, o técnico Dorival Júnior realiza um treino no palco da partida a partir das 17h. Antes, às 15h45, o técnico Dorival Júnior concede uma entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio.