Eleições UERN: Adalberto Veronese e Maria José Vidal registram candidaturas

Este ano marca mais uma eleição para reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que há anos carece de uma gestão participativa que trabalhe pela melhoria e fortalecimento de todos os segmentos da instituição. Com o movimento #MudaUERN, por uma gestão democrática, competente e inclusiva, os professores Adalberto Veronese e Maria José Vidal registraram, na última sexta-feira (26), suas candidaturas a reitor e vice-reitora da Uern.

Valorizando todos os setores que compõem a Uern, Adalberto Veronese e Maria José Vidal contam com o apoio de docentes, técnicos e discentes de vários campus que unem-se neste projeto de mudança. “É um momento ímpar para a UERN. O registro e efetivação da chapa Muda UERN significa uma mudança de paradigma na forma de escolha dos pré-candidatos em nossa instituição. O meu nome e o nome da professora Maria José foram escolhidos em uma prévia eleitoral com participação de todos os segmentos”, comemora o professor Adalberto Veronese.

A professora Maria José Vidal, pré-candidata a vice-reitora, ressalta a importância de uma gestão pautada na democracia. ”Vamos efetivar um modelo de gestão comprometido com os princípios da democracia e da inclusão, numa perspectiva de fortalecer a Universidade, por meio de ações que valorizem nossos docentes, técnicos e estudantes. Como por exemplo, além da autonomia administrativa, financeira e de gestão, de forma descentralizada, corrigir os problemas de infraestrutura que perduram ao longo dos anos, bem como o PCCS.”

O movimento #MudaUERN, representa o oxigênio, sangue novo e também é a melhor opção para imprimir à gestão da universidade o dinamismo que ela precisa para sair da letargia na qual foi abandonada.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o registro foi realizado por submissão online, conforme está previsto no edital da comissão eleitoral. O período de campanha tem início no dia 22 de março e se estende até o dia 13 de abril. A votação acontecerá no dia 14 de abril, através de plataforma online.