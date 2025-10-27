Eleições 2026: iniciada a contagem regressiva

Por Wilson Pedroso*

Faltando exatamente um ano para as eleições de 2026, o Brasil já se prepara para mais um momento importante da história do regime democrático. Os 150 milhões de eleitores brasileiros vão às urnas decidir os nomes dos candidatos que ocuparão diversos cargos eletivos, incluindo presidente, vice-presidente, governadores, vice-governadores, senadores, além de deputados federais e estaduais.

As eleições de 2026 seguirão as regras gerais já estabelecidas, com o sistema de votação obrigatória para maiores de 18 anos e facultativa para jovens entre 16 e 17 anos e idosos com mais de 70 anos. A partir de agora, os eleitores devem ficar atentos aos prazos a serem anunciados pela Justiça Eleitoral para que possam estar com a situação cadastral em dia e conseguir exercer o direito ao voto no dia da eleição.

No que diz respeito às candidaturas, o período de registro começa alguns meses antes do pleito, seguindo o calendário eleitoral a ser definido e divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os partidos deverão fazer suas convenções e oficializar os candidatos, que disputarão seus respectivos cargos em um clima de intensa movimentação política e debate público. As campanhas envolverão ações de propaganda na televisão, rádio, internet e eventos presenciais, sempre dentro das regras de legislação eleitoral, que visam garantir igualdade de condições entre os candidatos.

Além disso, as eleições de 2026 deverão trazer novidades e desafios no campo da tecnologia, como a implementação de estratégias para combater a desinformação e o eventual uso inadequado das ferramenta de Inteligência Artificial. O pleito ocorre em 4 de outubro de 2026 e, para os cargos do Poder Executivo, caso haja necessidade, o segundo turno ocorre no dia 25 do mesmo mês.

A participação da sociedade, por sua vez, será fundamental, com o eleitor atento às propostas, debates e ações que definem o rumo do país. As eleições sempre representam uma oportunidade de o país reafirmar o compromisso com a democracia, a transparência e a representatividade. É o momento de todos se mobilizarem, garantindo um pleito organizado, justo e legítimo, que reflita a vontade do povo e que contribua para o desenvolvimento do Brasil. Que assim seja também em 2026.

*Wilson Pedroso é analista político e consultor eleitoral com MBA em Gestão e Marketing