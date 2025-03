Eleições 2026: “Eu não vou, vão me levando”

Postado às 17h00 | 08 Mar 2025

Carnaval em Natal foi sucesso absoluto. Trabalharam bem o ex-prefeito Álvaro Dias e o atual Paulinho Freire. Como na atual política brasileira, os foliões, uns levando os outros, animaram a folia..

Ney Lopes

Passado o carnaval, Rio Grande do Norte continua na folia, embalado pela tradicional música do compositor conterrâneo Dozinho: “eu não vou, vão me levando. Desse jeito eu tenho que ir”.

O governo brasileiro está nesse mesmo ritmo, com o presidente Lula cedendo pressões e surpreendendo até seus próprios correligionários.

Esse clima de insegurança política, influi diretamente nas relações econômicas.

Sabe-se que a “ água e o azeite podem conviver por anos no mesmo pote, mas, jamais se misturam em sua essência”.

Para apoio a Lula, o PT hoje tenta aglutinar partidos com posições políticas integralmente divergentes.

Por exemplo, a ida para um ministério da deputada Gleisi Helena Hoffmann, ex-líder estudantil, advogada e política brasileira, tornam públicas suas posições antagônicas e conflitantes com parte da base lulista no Congresso.

A nova ministra apoia Maduro na Venezuela, os palestinos em Gaza es os iranianos.

Considerou legítima a reeleição do ditador Daniel Ortega na Nicarágua.

É aliada de Putin na Ucrânia, portanto favorável a ocupação russa do país.

Harmonizar essas posições, será tarefa semelhante a tentar misturar “água com azeite”.

Em função dessa realidade, a diplomacia brasileira, historicamente baseada no multilateralismo (diálogo), por não encontrar aliados, dança também a marchinha de Dozinho e “vai fazendo o que pode, num governo ideologicamente confuso”.

Só resta aguardar!

Hoje na história

+ 1497 — Nicolau Copérnico registra sua primeira observação: um eclipse da estrela Aldebarã.

1500 — A armada de Pedro Álvares Cabral descobre a meio da viagem o Brasil, território já português desde o Tratado de Tordesilhas de 1494.

1796 — Casamento de Napoleão Bonaparte com a sua primeira mulher Josefina de Beauharnais.

1916 — , Portugal declara oficialmente guerra em relação à Alemanha e aos seus aliados.

1935 — Adolf Hitler anuncia a criação de uma nova força aérea.

1944 — Segunda Guerra Mundial: tropas japonesas contra-atacam as forças americanas na Colina 700, Bougainville, em uma batalha que duraria cinco dias.

1961 — Lançamento com sucesso da Sputnik 9, carregando um manequim apelidado de Ivan Ivanovich

1974 — Sonda espacial soviética Marte 7 libera o módulo de descida muito cedo, não conseguindo chegar à atmosfera de Marte.

2011 — O ônibus espacial Discovery faz seu último pouso após 39 voos.

Curtinhas

+ Final de semana com pesquisa CONSULT no RN. O quadro desenhado “seria” um empate para governador entre Rogério Marinho e Álvaro Dias para o governo, 57% não querem Fátima candidata em 2026 e 64,5% desaprovam a sua gestão.

+ Tudo indica essa pesquisa foi motivada pelos resultados do Instituto Paraná de Pesquisas no último dia 8, que quando Rogério é substituído por Álvaro, o ex-gestor da capital que surge com 21,76%, seguido de perto por Alysson, com 20,82%, o que configura um empate técnico.

Uma estratégia de Rogério para mostrar indiretamente que o melhor candidato ao governo é ele.

A verdade é que em termos constantes, o prefeito de Mossoró é quem cresceu, antes de lançar o seu nome oficialmente no estado.

+ Se tendências mostradas em pesquisa valessem, o governo (ou direita) teria três nomes para disputar o governo Álvaro Dias, Alysson e o senador, Stevenson Valentim. Além de densidade eleitoral, acomodaria projetos de reeleição, como o do senador, Stevenson Valentim, atualmente muito bem situado.

+ Forçar a chapa governista para o senado, em torno de Rogério ou Álvaro será um risco grande.

+ Já registrei antes, que era estranho como Elon Musk, bilionário, poderá ir para o governo Trump, como auxiliar direto, e administrar indiretamente os seus próprios negócios. A China é o segundo maior mercado da empresa dele depois dos Estados Unidos e Musk produz mais carros lá do que em qualquer outro lugar. Por muito menos, no Brasil já teríamos várias CPIS instaladas.

+ Uma morte curiosa. Nos Estados Unidos, Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, faleceu devido a complicações causadas pelo hantavírus, uma doença rara transmitida por ratos infectados, em sua própria residência.