Eleições 2024: PT realiza plenária para discussão

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Mossoró, realizará no próximo sábado (7), às 9h, no Hotel Villa Oeste, Plenária Municipal do Partido.

No evento, a deputada estadual Isolda Dantas será a reconduzida ao comando do diretório.

A Plenária contará com a presença de lideranças regionais, da capital do estado e outros parlamentares do partido, além do presidente da sigla no estado, Júnior Souto.

Espera-se a participação de representantes dos partidos da Federação Brasil da Esperança (PCdoB e PV), que se juntarão às discussões.