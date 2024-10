Eleições 2024 nos EUA: veja como Kamala e Trump estão nas pesquisas

Dados reunidos pelo jornal ‘The New York Times’ e pelo projeto ‘FiveThirtyEight’ indicam disputa acirrada. Eleições estão marcadas para o dia 5 de novembro.

Por g1

22/10/2024 00h00 Atualizado há 2 horas

Os candidatos à presidência dos EUA Kamala Harris e Donald Trump. — Foto: Nathan Howard, Jeenah Moon/ Reuters

Faltando menos de duas semanas para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para 5 de novembro, o embate entre a democrata Kamala Harris e republicano Donald Trump segue acirrado.

As pesquisas de intenção de voto indicam uma eleição polarizada, com os dois candidatos empatados dentro da margem de erro no voto popular e nos estados-chave. Isso significa que a eleição deve ser decidida voto a voto e, atualmente, aponta para um cenário indefinido.

Nesta reportagem, o g1 irá mostrar a média das pesquisas de intenção de voto reunidas pelo jornal “The New York Times” e pelo projeto “FiveThirtyEight”. Os gráficos ao longo da matéria serão atualizados diariamente até o dia das eleições.

Os dois projetos utilizam metodologias diferentes. Por esse motivo, os números podem variar.

Delegados

Para vencer a eleição nos Estados Unidos é necessário conquistar 270 dos 538 delegados do Colégio Eleitoral. Cada estado tem um número específico de delegados, que varia de acordo com a população e o total de representantes no Congresso.

O candidato mais votado de um estado leva todos os delegados da área, mesmo que ele vença por apenas um voto de diferença.

Como o que vale é o Colégio Eleitoral, nem sempre o candidato mais votado em todo o país pelo voto popular é o eleito. Em 2016, por exemplo, Donald Trump recebeu 3 milhões de votos a menos que Hillary Clinton, mas venceu na soma de delegados.

Caso os resultados das pesquisas se concretizem, a projeção atual do The New York Times indica vitória de Kamala Harris. Já o FiveThirtyEight aponta para vitória de Donald Trump.

Voto popular

A média das pesquisas indica que Kamala Harris e Donald Trump estão empatados dentro da margem de erro no voto nacional. A democrata aparece com vantagem numérica. Confira os números a seguir.

THE NEW YORK TIMES

Kamala Harris: 49%

Donald Trump: 48%

FIVETHIRTYEIGHT

Kamala Harris: 48,0%

Donald Trump: 46,6%