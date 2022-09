Eleições 2022: Veja quais pesquisas no RN serão divulgadas na reta final

Na semana que precede a votação do primeiro turno das eleições, 13 pesquisas de intenção de voto para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual serão divulgadas no Rio Grande do Norte, segundo informações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) extraídos pelo NOVO Notícias até às 9h deste sábado, 24. Entre a segunda-feira, 26, e a quinta-feira, 29, serão lançados levantamentos feitos pelos institutos Item, Dataplus, Consult, MTG, Seta, Brâmane, AgoraSei, Exatus e TS2.

Conforme o calendário eleitoral, o cadastro precisa ser feito até cinco dias antes da divulgação de cada estudo. Em geral, a pequisa é divulgada às quintas – ou seja, ainda há tempo para que o registro seja feito.

Confira o calendário de pesquisas no RN:

Veículo: Jornal de Fato – Instituto: ITEM – Data de divulgação: Domingo – 25/09

Veículo: NOVO Notícias – Instituto: DATAPLUS – Data de divulgação: Segunda-feira – 26/09

Veículo: Tribuna do Norte – Instituto: CONSULT – Data de divulgação: Segunda-feira – 26/09

Veículo: FIERN – Instituto: MTG – Data de divulgação: Segunda-feira – 26/09

Veículo: TV Band Natal – Instituto: SETA – Data de divulgação: Segunda-feira – 26/09

Veículo: 94FM – Instituto: ITEM – Data de divulgação: Terça-feira – 27/09

Veículo: Blog do BG – Instituto: BRÂMANE – Data de divulgação: Quarta-feira – 28/09

Veículo: 96FM – Instituto: AGORASEI – Data de divulgação: Quarta-feira – 28/09

Veículo: Jornal de Fato – Instituto: ITEM – Data de divulgação: Quinta-feira – 29/09

Veículo: Agora RN – Instituto: EXATUS – Data de divulgação: Quinta-feira – 29/09

Veículo: 96FM – Instituto: AGORASEI – Data de divulgação: Quinta-feira – 29/09

Veículo: TCM – Instituto: TS2 – Data de divulgação: Quinta-feira – 29/09

Veículo: Tribuna do Norte – Instituto: CONSULT – Data de divulgação: Quinta-feira – 29/09

Com informações do NovoNotícias