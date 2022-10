Eleições 2022 Sudeste concentra 42% do eleitorado nacional

A REGIÃO SUDESTE CONCENTRA QUARENTA E DOIS POR CENTO DO ELEITORADO BRASILEIRO. ESTADOS DO CENTRO-OESTE REPRESENTAM SETE POR CENTO DOS VOTOS.

A Região Sudeste concentra o maior número de eleitores, cerca de 67 milhões, o que representa 42 por cento do eleitorado. Os nove estados do Nordeste têm 42 milhões de pessoas habilitadas a votar. Em seguida, estão as regiões Sul com 22 milhões, Norte com 12 milhões e 500 mil e Centro-Oeste com 11 milhões e 500 mil. São Paulo representa 22 por cento do eleitorado, com mais de 34 milhões e Roraima é o menor colégio eleitoral com 366 mil votantes.

O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, ressaltou que essas diferenças influenciam na eleição das bancadas de deputados federais de cada estado. Gilberto Guerzoni – O número de deputados conforme prevê a Constituição é proporcional ao número de habitantes de cada estado. No caso do Senado, o número de senadores é o mesmo pra qualquer estado independentemente da população. Isso acontece porque o Senado representa os estados.

O Senado é a casa da federação onde os estados tem igualdade de condições e a finalidade do Senado é justamente buscar um equilíbrio entre os entes federados. Cada estado elege 3 senadores. No caso da Câmara, o número é variável. São Paulo, por exemplo, tem 70 representantes contra 8 de Roraima. A diferença no número de votantes por estados e região também ajuda a explicar a estratégia de campanha dos candidatos à presidência da República.

No Brasil a eleição presidencial é direta então cada voto conta, uma vez que será eleito aquele que tiver a soma dos votos, que tiver a maior soma de votos de todos os estados, mas certamente os candidatos acabam privilegiando aqueles estados com maior população, uma vez que eles terão um peso maior na soma total de votos e permitem às vezes fazer a diferença para a vitória. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 156 milhões e 454 mil eleitores poderão ir às urnas no dia 02 de outubro.

Da Rádio Senado, Rodrigo Resende.