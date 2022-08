ELEIÇÕES 2022: 26 candidatos adotam sobrenome Bolsonaro na urna; 10 se cadastraram adicionando Lula a seus nomes

Abrindo mão de seus próprios sobrenomes, candidatos a cargos eletivos em diversos estados tentam pegar carona na fama dos presidenciáveis que lideram as pesquisas de intenção de voto.

Mesmo sem nada a ver com as famílias, até agora 26 pessoas abandonaram suas identificações por parentesco para tentar surfar na popularidade do presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 10 se cadastraram na Justiça Eleitoral adicionando Lula a seus nomes.

Os concorrentes que decidiram fazer a mudança usando o nome Bolsonaro são do PL, partido do presidente, do PRTB, PTB, PSD, PP, Republicanos. Há um postulante, no entanto, que usará a alcunha com objetivo contrário dos demais. Christopher Borges Veleda, do PSol, fará oposição aparecendo nas urnas como: Chris Col Bolsonaro Nunca Mais.

Os demais apresentam-se dessa maneira também como forma de apoio ao presidente. A metade, 13 dos 26, disputará uma vaga de deputado estadual. Outros 11 se registraram no TSE pra concorrer à Câmara dos Deputados.

Metrópoles