Eleições 2020: Confira lista de todos os prefeitos eleitos no Rio Grande do Norte

No pleito deste ano, realizado neste domingo (15), o partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi o partido que mais se destacou nas urnas, elegendo 39 prefeitos no RN. A conquista representa 23% dos 167 municípios do estado. Logo em seguida, está o PSDB, que foi preferência em 31 cidades potiguares e o PL eleito em 20. Confira abaixo, a relação completa dos representantes municipais eleitos e seus respectivos partidos:

MDB – 39

Zé Figueiredo (São José de Mipibu)

Flávio de Berói (Nova Cruz)

Alan Silveira (Apodi)

Raulison Ribeiro (Santo Antônio)

Pacelli (São Paulo do Potengi)

Hélio de Mundinho (Guamaré)*

Luciano (Lagoa Nova)

Flaudivan (Pendências)

Rogério Couro Fino (Jardim de Piranhas)

Neném Borges (São José do Campestre)

Rivelino (Patu)

João Gomes (Brejinho)

Pinheiro (Angicos)

Tututa (Luís Gomes)

Bibi de Nenca (Campo Grande)

Osivan Queiroz (Lagoa Salgada)

Gilson Dantas (Carnaúba dos Dantas)

Marina Dias Marinho (Jandaíra)

Dr. Alexandre (Pedro Avelino)

Sael Melo (Porto do Mangue)

Jane (São Vicente)

Anibal Pereira (São João do Sabugi)

Wanessa Morais (Serra de São Bento)

Boba (Coronel Ezequiel)

Pedro Sales (Várzea)

Júnior Marques (Bento Fernandes)

Jéssica Amorim (Almino Afonso)

Jackson Dantas (São José do Seridó)

Lilito Monteiro (Rodolfo Fernandes)

Antonio Freire (Senador Georgino Avelino)

Josiene Gomes (Paraná)

Janda Jácome (Frutuoso Gomes)

Maria Elce (Major Sales)

Zé Arnor (Jundiá)

Dr. Sabino (Pilões)

Keké de Dr. Abel Filho (Rafael Godeiro)

Juninho Fagundes (Passagem)

Sandra Jaqueline (Fernando Pedroza)

Galêgo Paiva (Ipueira)

PSDB – 31

Álvaro Dias (Natal)

Dr. Tadeu (Caicó)

Ivanildinho (Santa Cruz)

Iraneide Rebouças (Areia Branca)

Daniel Marinho (Nísia Floresta)

Célio de Elizeu (São Miguel)

Dr. Tiago Almeida (Parelhas)

Juninho Alves (Caraúbas)

Iogo Queiroz (Jucurutu)

Dejinha (Pedro Velho)

Rossane de Germano (Ielmo Marinho)

Luis Eduardo (Maxaranguape)

Novinho (Cerro Corá)

Fernando Teixeira (Espírito Santo)

Joãozinho Furtado (Serra Caiada)

Cinthia Sonale (Grossos)

Clécio Azevedo (Bom Jesus)

Dr. Wellington (Boa Saúde)

Uady (Jaçanã)

Galo (Florânia)

Serginho (Serra Negra do Norte)

Pilola (Caiçara do Norte)

Miguel Cabral (São Pedro)

Dr. Raimundinho (José da Penha)

Fátima de Pachica (Coronel João Pessoa)

Maria Helena (Olho d’Água do Borges)

Lusimar Porfirio (São Francisco do Oeste)

Lidiane (Tibau)

Tiquinho (Ruy Barbosa)

Pedro Henrique (Pedra Grande)

Sonyara (Lagoa de Velhos)

PL – 20

Emídio Júnior (Macaíba)

Dr. Gustavo (Assu)

Nira (Goianinha)

André Rodrigues (Monte Alegre)

Valderedo (Ipanguaçu)

Renan Mendonça (Upanema)

Bibiano (Serra do Mel)

Reno Marinho (São Rafael)

João Paulo Lopes (Lagoa d’Anta)

Maciel Gomes (Senador Elói de Souza)

Salomão Gomes (Felipe Guerra)

Inácio Macêdo (Tenente Laurentino Cruz)

Simone Silva (Japi)

Samuel Souto (Ouro Branco)

Shirley (Messias Targino)

Dr. Cassio (Riacho de Santana)

Dr. Cleiton (Venha-ver)

Genilson Maia (São Fernando)

Irmão Naldo (Galinhos)

Ivanildinho (Timbaúba dos Batistas)

PSD – 18

Júlio César (Ceará-Mirim)

Marianna Almeida (Pau dos Ferros)

Divanize Oliveira (Baraúna)

Jeane Ferreira (Alexandria)

Amazan (Jardim do Seridó)

Louvado (Taipu)

Larissa (Tenente Ananias)

Renato de Doquinha (São Miguel do Gostoso)

Babau (Marcelino Vieira)

Guilherme (Lagoa de Pedras)

Jorge Fernandes (Antônio Martins)

Professor Cletson (Equador)

Keka (São Bento do Trairi)

Fabiano de Vavá (Barcelona)

Dão (São Bento do Norte)

Hudson (Santana do Seridó)*

Tarcinha (Taboleiro Grande)

Marcelo Filho (Bodó)

DEM – 17

Manoel Bernardo (João Câmara)

Dr. Zé Antônio (Macau)

Nixon Baracho (Alto do Rodrigues)

Valdenício Costa (Tibau do Sul)

Artur Vale (Governador Dix-Sept Rosado)

Marcos Cabral (Vera Cruz)

Márcio de Cici (Rio do Fogo)

Marineide Diniz (Carnaubais)

Raimundo Pezão (Umarizal)

Neto Moura (Pureza)

Mazé (Martins)

Zé Augusto (Portalegre)

Alberone (Encanto)

Bruno Anastácio (Rafael Fernandes)

Ceição Duarte (Lucrécia)

Ronaldo Souza (Água Nova)

Carlinhos (Jardim de Angicos)

Progressistas – 13

Wellinson (Canguaretama)

Felipe Menezes (Lajes)

Alaor (Itajá)

André Júnior (Itaú)

Dr. Raniery (Santa Maria)

Carlinhos de Veri (Parazinho)

Bárbara Teixeira (Serrinha dos Pintos)

Maria Olímpia (Paraú)

Marcos Aurélio (Riacho da Cruz)

Darkinha Irmã de Neto (Triunfo Potiguar)

Marcelo Oliveira (João Dias)

Paulo Henrique (Pedra Preta)

Jailton Félix (Monte das Gameleiras)

Republicanos – 11

Rosano Taveira (Parnamirim)

Bergson Iduino (Arês)

Alice de Assis (Santana do Matos)

Babá (São Tomé)

Camila Melo (Baía Formosa)

Neri (Doutor Severiano)

Luciano (Lajes Pintadas)

Ceiça (Caiçara do Rio do Vento)

Thuanne Souza (Vila Flor)

Jacinto Carvalho (Severiano Melo)

Ramon (Viçosa)

PSB – 5

Manuel Gustavo (Montanhas)

Joca (Riachuelo)

Joaquim de Medeirinho (Cruzeta)

Deda Terto (Serrinha)

Adolfo (Francisco Dantas)

PROS – 5

Paulinho (São Gonçalo do Amarante)

Pedro Filho (Touros)

Jussara Sales (Extremoz)

Edinho (Poço Branco)

Dr. Renam (Campo Redondo)

PT – 3

Odon Júnior (Currais Novos)

Neto de Zoraide (Afonso Bezerra)

Andrezza Brasil (Sítio Novo)

Solidariedade – 2

Allyson Bezerra (Mossoró)

Fernando (Acari)

PDT – 2

Doutor Airton (Tangará)

Flaviano Lisboa (Passa e Fica)

PSOL – 1

Salomão Gurgel (Janduís)

*Sub-judice.