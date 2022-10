Eleição para governador terá segundo turno em 12 estados

O segundo turno das eleições para governador será realizado em 12 estados. Nessas unidades da federação, nenhum dos candidatos atingiu mais de 50% dos votos válidos para vencer a disputa em primeiro turno.

O segundo turno será disputado entre os seguintes candidatos:

Alagoas – Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União)

Amazonas – Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB)

Bahia – Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União)

Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB) x Marato (PL)

Mato Grosso do Sul – Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba – João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB)

Pernambuco – Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul – Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia – Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL)

Santa Catarina – Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT)

Sergipe – Rogério Carvalho (PT) x Fábio (PSD)

São Paulo – Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT)

Em 14 estados e no Distrito Federal, os governadores foram eleitos no primeiro turno.

Os eleitores de todos os estados retornarão às urnas no dia 30 de outubro para definirem a disputa em segundo turno para a Presidência da República. A segunda fase do pleito será disputada pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno (57,2 milhões), e Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 43,20% (51 milhões).