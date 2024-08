Eleição para CFM é contaminada até por campanha nos EUA; entenda

Por Guilherme Caetano

Estadão

O teor ideológico na campanha para a eleição do Conselho Federal de Medicina (CFM), que ocorre nesta terça e quarta-feira, é tamanha que até mesmo a disputa presidencial americana tem contaminado as discussões. O pleito definirá os novos integrantes do colegiado que fiscaliza e normatizar a prática médica no Brasil pelos próximos cinco anos.