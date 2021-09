Egresso da Uern é um dos vencedores do Prêmio Capes Tese 2021

O egresso do curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Francisco Cleiton Vieira Silva do Rego, foi um dos vencedores no Prêmio Capes Tese – Edição 2021, na área de antropologia social, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (CAPES).

Francisco Cleiton concluiu sua graduação em 2012, fez mestrado (2014-2015) e doutorado (2015-2020) em Antropologia Social no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Atualmente é professor dessa instituição, lotado na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi.

Na Uern, participou do Programa de Educação Tutorial em Ciências Sociais (PETCIS) e do Grupo de Estudos Culturais (GRUESC).

A tese “A segurança biológica da transição de gênero: uma etnografia das políticas da vida no campo social da saúde trans”, com orientação da professora Dra. Rozeli Maria Porto, trata-se de uma etnografia sobre o processo sociopolítico e cultural de legitimação da supervisão biomédica da transição de gênero enquanto matéria de saúde pública no Brasil.

O pesquisador procurou, partindo de Fortaleza, no Ceará, gerar um quadro dos agentes implicados na formação da atenção à saúde trans como um instrumento básico à cidadania e como campo de atividade científica benéfica à vida. Observou a mobilização de homens trans e do trabalho de médicos e funcionários estatais em contexto clínico, burocrático e pessoal para entender a construção do cuidado e direitos em saúde.

“Ganhar o Prêmio Capes Tese foi uma surpresa muito boa, porque apesar de reconhecer o valor do meu trabalho, não esperava vencer esse prêmio justamente pela grande concorrência. Por isso, vencê-lo significa o coroamento de uma dedicação longa à pesquisa científica e à minha formação acadêmica. É o reconhecimento nacional do meu trabalho, que não teria sido feito sem o apoio institucional da UFRN e da minha orientadora Rozeli Porto e do corpo docente do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da UFRN. Como egresso da graduação em Ciências Sociais da Uern, não posso deixar de mencionar a importância do Departamento de Ciências Sociais e Política na minha formação acadêmica básica”, comentou Francisco Cleiton.

A cerimônia de premiação deve acontecer no dia 09 de dezembro em Brasília.