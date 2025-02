Efeito Karla Sofía Gascón: ‘Ainda estou aqui’ vira favorito ao Oscar de filme internacional para alguns especialistas

‘Variety’ e ‘Entertainment Weekly’ acham que brasileiro se torna favorito na categoria, antes dominada por ‘Emilia Pérez’. ‘EW’ ainda vê Fernanda Torres como possível vencedora.

Por Redação g1

04/02/2025 16h18 Atualizado há 41 minutos

Karla Sofía Gascón, em ‘Emilia Pérez’ e Fernanda Torres, em “Ainda Estou aqui” — Foto: Divulgação

“Ainda estou aqui” finalmente se tornou favorito na categoria de melhor filme internacional do Oscar 2025 — pelo menos para dois especialistas de Hollywood. A virada improvável é um reflexo das declarações de Karla Sofía Gascón, estrela de “Emilia Pérez”, que dominou a corrida por meses.

Publicações de teor racista e xenofóbico, feitas pela espanhola, colocaram a atriz no centro de um escândalo que pode prejudicar as chances do filme francês. Tanto que ela foi afastada da campanha, segundo a revista “Hollywood Reporter”.

O Oscar 2025 acontece em 2 de março.

Para a maioria dos especialistas que fazem previsões de possíveis vencedores da maior premiação do cinema, “Emilia Pérez” continua a favorita da categoria. Afinal, é o filme com o maior número de indicações do ano, com 13 no total.

As exceções são as revistas “Variety” e “Entertainment Weekly”, duas das mais tradicionais do entretenimento americano, que em suas últimas listas colocaram o brasileiro na liderança.

A segunda, aliás, também vê Fernanda Torres, protagonista do filme brasileiro, como favorita a melhor atriz.

“À medida que o ímpeto do filme aumentava, Gascón enfrentou uma reação visceral após postagens ofensivas antigas nas redes sociais ressurgirem”, escreveu a “Variety”.

“A temporada de premiações geralmente reflete a política: quando o ‘candidato principal’ tropeça, toda a campanha pode desmoronar. Se Gascón é a ‘candidata presidencial’, então sua coestrela Zoe Saldaña e o diretor, escritor, produtor e compositor quatro vezes indicado Jacques Audiard, junto com as dezenas de artesãos, são o ‘Senado’ e a ‘Câmara’.”

Já a “Entertainment Weekly” vai mais longe e afirma que a confusão ajuda também Fernanda Torres na categoria de melhor atriz. Enquanto os demais especialistas ainda veem Demi Moore (“A substância”) como favorita, com a brasileira logo atrás, para a revista a diferença entre ambas já é imperceptível.

“Boa vontade pode estar ao lado dela o suficiente para garantir uma vitória sobre a suposta favorita Demi Moore, cuja narrativa de retorno (de carreira) até agora funcionou muito bem a seu favor, e ainda a torna uma opção extremamente viável para os eleitores”, disse a “EW” em sua análise.

“A esta altura, qualquer uma pode ganhar, mas, no mínimo, a temporada do Oscar nos ensinou a seguir a escolha mais heterodoxa quando forçados a optar entre lógica ou ruptura.”