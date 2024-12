Educação do RN inicia matrículas para o Ensino Médio em Tempo Integral e Educação Profissional

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC) inicia um importante ciclo de matrículas para o ano letivo de 2025, abrangendo o Ensino Médio em Tempo Integral, a Educação Profissional em Tempo Integral, os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERNs) e os Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs).

O período para solicitação de vagas para novos estudantes do Ensino Médio Integral começou no último dia 26 de dezembro de 2024 e vai até o dia 10 de janeiro de 2025.

O processo de matrícula é totalmente informatizado e realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), disponível em www.sigeduc.rn.gov.br. Para as famílias que não têm acesso à internet, é possível realizar a matrícula presencialmente na escola mais próxima.

“A Educação do RN reforça seu compromisso em garantir o acesso e a transparência no processo de matrícula para os estudantes potiguares, reafirmando a importância de fortalecer a Educação Integral e Profissional em todo o estado”, pontua a professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN.

As vagas para o Ensino Médio Integral e Educação Profissional serão divulgadas em até três chamadas consecutivas, caso não sejam preenchidas na primeira rodada. O cronograma segue as seguintes datas: 1ª Chamada: 14 de janeiro de 2025; 2ª Chamada: 21 de janeiro de 2025 (se ainda houver vagas) e 3ª Chamada: 28 de janeiro de 2025 (caso persistam vagas).

Expansão da Educação Profissional e do Ensino Integral

O governo estadual tem se dedicado ao fortalecimento da Educação Profissional e do Ensino Integral, com avanços significativos desde 2019. Para 2025 o número de vagas para a Educação Profissional a meta é chegar a 17 mil matrículas, distribuídas em 132 escolas da rede, o que representa um crescimento considerável comparando com os números de 2019, quando a rede estadual tinha 60 escolas e cerca de 5 mil estudantes na Educação Profissional. Já no Ensino em Tempo Integral, em 2019, o número de matrículas foi de 10.589 para 28.882 em 2024, e para 2025 vai ter um acréscimo de mais 8 mil vagas. Todo esse investimento significa a ampliação de oportunidades para jovens de todas as regiões do estado.

Para os estudantes que desejam transferências entre escolas da rede estadual e entre redes municipais, o procedimento também está sendo feito desde o dia 26 de dezembro e as transferências concedidas serão divulgadas em 14 de janeiro de 2025.

É importante ressaltar que para auxiliar pais e estudantes durante o processo de matrículas e transferências, equipes das unidades de ensino, diretorias regionais de educação e profissionais da SEEC estarão disponíveis para tirar dúvidas e orientar sobre os procedimentos necessários.