Educação divulga resultado preliminar de professores selecionados para cadastro de reserva

A divulgação foi realizada na última terça (26) no site concursos.mossoro.rn.gov.br pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 87, publicada no Diário Oficial de Mossoró – DOM em 25 de março de 2025.

O Processo Seletivo Simplificado – PSS tem como objetivo a formação de cadastro de reserva dos cargos específicos da Secretaria Municipal de Educação – SME. 1.461 foram selecionados no total, divididos entre as disciplinas de Artes, Ciências, Educação Infantil e Anos Iniciais, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática para a carga horária de 30 horas do Nível II.

Para conferir a lista, basta clicar aqui.

A próxima etapa consiste na análise de possíveis recursos e, em sequência, o resultado final.