Eduardo Paes afirma que Pazuello vai divulgar datas da vacinação no país nesta segunda-feira

O prefeito Eduardo Paes (DEM) afirmou, na manhã deste domingo (3), que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai divulgar as datas da vacinação contra a covid-19 no país nesta segunda-feira. No início da semana, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, cogitou que o plano nacional de imunização possa começar no dia 20 de janeiro.

“Amanhã, o ministro Pazuello vai anunciar as datas do plano. Já ouvi inclusive a especulação de que seria dia 20 de janeiro. Seria uma bela homenagem ao Dia de São Sebastião, nosso padroeiro”, afirmou Paes, após reunião com o seu secretariado e o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), no Palácio da Cidade, em Botafogo.

Perguntado sobre a divulgação das datas do plano nacional de imunização, o superintendente do Ministério da Saúde no Rio, George da Silva Divério, não quis confirmar a informação dada por Paes.

“O ministério manifestou para o prefeito que deve anunciar as datas a partir de amanhã ou amanhã. Mas não posso garantir porque não tenho essa informação. Mas pela evolução dos acontecimentos, acredito que possa ser (amanhã). Temos que aguardar o dia de amanhã”, disse.

