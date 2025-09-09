Eduardo Bolsonaro publica vídeo com ameaças à família de Moraes: ‘Vou atrás de cada um de vocês’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou no domingo 7 um vídeo em que faz ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a familiares dele.

“Eu vou provar para o Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher, e depois dela, que em breve será sancionado os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês”, afirmou o parlamentar.

As declarações foram feitas durante uma videochamada de Eduardo com apoiadores que participavam de manifestações em Curitiba e Porto Alegre. O trecho foi divulgado pelo deputado em sua conta no X (antigo Twitter).

Na legenda da publicação, Eduardo reconheceu que pode ter se “excedido”, mas justificou o tom usado. “Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a única opção é ser cordeiro”, escreveu.

O deputado está nos Estados Unidos, onde busca apoio para a aplicação de sanções contra Moraes. A ele é atribuída a articulação que resultou na aplicação da Lei Magnitsky ao ministro e no tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Eduardo, em parceria com o comunicador Paulo Figueiredo, pretende levar a ofensiva contra Moraes também para a Europa no segundo semestre.