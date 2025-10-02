Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, Luizianne Lins: quem são deputados ausentes em votação por isenção de IR até R$ 5 mil

Dezoito dos 513 deputados federais estavam ausentes na sessão que aprovou o projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e desconto progressivo para salários de até R$ 7.350 nesta quarta-feira (1º).

A proposta, uma das principais bandeiras econômicas do governo Lula, recebeu 493 votos favoráveis e nenhum contrário. O PL foi o partido com mais ausências (6), seguido por MDB (3).

Entre os nomes ausentes estão Eduardo Bolsonaro e Marco Feliciano (PL) , além de Luizianne Lins (PT).

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, onde articula ações contra autoridades brasileiras pela prisão de Jair Bolsonaro. Já a deputada Luiziane Lins está entre os ativistas detidos em Israel durante uma tentativa de levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza na quarta (1º).

Também se encontra entre os deputados ausentes Fausto Pinato (PP-SP). A assessoria do deputado informou ao g1 que o parlamentar está de licença médica, e por isso não participou da votação. O mesmo ocorre com o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), afastado após sofrer um AVC.

🖊️ O texto ainda precisa passar pelo Senado antes de seguir para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entenda o que acontece agora.