Edson Fachin toma posse agora como presidente do STF

O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomará posse na presidência da Corte nesta segunda-feira (29).

Fachin foi eleito para o cargo em 13 de agosto e terá como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes.

Os dois ficam à frente do tribunal por dois anos.

Para a cerimônia de hoje, foram convidados os presidentes de outros Poderes e autoridades. Devem participar também representantes da PGR, AGU e da OAB.

Fachin tomou posse como ministro do Supremo em junho de 2015, indicado pela então presidente Dilma Rousseff.