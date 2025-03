Ednaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF até 2030

ESPN Brasil

Atual presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues foi reeleito nesta segunda-feira (24) por aclamação e seguirá no comando da entidade até 2030.

O mandatário não teve adversários no pleito e disputou como candidato único, contando com apoio maciços de clubes (20 da Série A e 20 da Série B) e das 27 Federações Estaduais.

Vale lembrar que a última mudança no Estatuto da CBF permitirá que Ednaldo concorra a uma nova reeleição ao final de seu próximo mandato. Caso vença, ele continuará até março de 2034.

Rodrigues está no poder desde que assumiu “mandato-tampão” na Confederação com o afastamento do ex-presidente Rogério Caboclo, em 2021.

Posteriormente, ganhou sua primeira eleição em março de 2022, com mandato até março de 2026, e agora foi reeleito para seguir até 2030.

Veja os vices que formarão a gestão de Ednaldo Rodrigues:

Reinaldo Carneiro Bastos (SP)

Ednaílson Rosenha (AM)

Roberto Góes (AP)

Ricardo Lima (BA)

Gustavo Oliveira (ES)

Leomar Quintanilha (TO)

Rubens Angelotti (SC)

Gustavo Henrique (articulação da CBF em Brasília)

Cabe ressaltar que Leomar Quintanilha é o vice mais velho. Portanto, é ele que assume a presidência em caso de vacância.

Também é importante salientar que nomes que outrora formaram forte oposição a Ednaldo, como Reinaldo Carneiro Bastos, agora fazem parte da situação.