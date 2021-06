Edital voltado a estudo sobre população de rua está aberto até o dia 14 com bolsas de R$ 2.200 e oito vagas para pesquisadores

O Governo abriu nesta última segunda-feira (31) as inscrições para o processo de seleção de oito pesquisadores-bolsistas de nível superior com graduação nas áreas de Antropologia, Ciências Sociais, Serviço Social, Psicologia, Administração em Gestão Pública, Políticas Públicas, Direito, Estatística e Matemática para atuação em projeto de pesquisa e inovação em tecnologias sociais e em gestão pública.

As inscrições seguem abertas até o dia 14 e a seleção será realizada pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN) e Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – Centro de Formação de Profissionais de Educação (IFESP).

O Edital nº 08/2021 está disponível nos sites da Sethas www.sethas.rn.gov.br (menu Legislação, aba Editais), e da Fapern www.fapern.rn.gov.br (menu Editais, aba Abertos) com todas as etapas e exigências de participação para a seleção e a contratação dos pesquisadores-bolsistas.

Os(as) selecionados(as) vão atuar nas atividades de inovação na gestão pública em torno da temática “promoção dos direitos da população em situação de rua no Rio Grande do Norte: diagnóstico e intervenção nos caminhos de inovação no Sistema Único de Assistência Social”.

O valor da bolsa será de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais) para 30 horas semanais de atividades com duração de doze meses contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Concessão de Bolsa.