Edital Poti-Cultural do Sesc recebe propostas até 15 de maio

Com duas linhas de atuação, uma voltada para a pluralidade das artes e outra para o segmento audiovisual, os dois editais abertos pelo Sistema Fecomércio, por meio do projeto Poti-Cultural de apoio e fomento à economia criativa, recebem propostas até o dia 15 de maio. O objetivo dos editais é de selecionar um total de 36 propostas remuneradas.

A consulta ao regulamento e demais informações estão disponíveis no site do Sesc RN (sescrn.com.br), na seção editais do programa Cultura. As propostas devem ser enviadas para os respectivos e-mails e os proponentes serem maiores de 18 anos e residentes no Rio Grande do Norte.

O edital 004/2022 que trata da linha de Pluralidade das Artes dispõe de 30 vagas e é direcionado para artistas e profissionais com atuação nos segmentos: artes cênicas (teatro, dança e circo), audiovisual, música, literatura, artes visuais, arte educação, patrimônio cultural e ação formativa (oficina e debate).

As ações selecionadas serão apresentadas no período de junho a dezembro de 2022, com cada proponente podendo realizar uma inscrição, seguindo as orientações do regulamento. Cada proposta será remunerada com valor bruto de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais).

Já o edital 005/2022 trata da linha Audiovisual selecionará seis propostas e é direcionado para realizadores, produtores do audiovisual, artistas e demais profissional da área. O material inscrito deve ser inédito e comporá a programação do Sesc RN entre junho e novembro de 2022.

Cada proponente também poderá realizar apenas uma inscrição, seguindo as orientações do regulamento, para concorrer a uma das vagas com remuneração bruta no valor de R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais). A organização orienta a leitura completa do edital, principalmente sobre a minutagem e entrega definitiva do material produzido, com cinco minutos no mínimo e trinta no máximo de duração.

O Poti-Cultural Sesc está entre os maiores editais de fomento artístico-cultural do estado e surgiu com o objetivo de amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19 no setor criativo. Estes editais integram as ações de apoio ao setor cultural por parte do Sistema Fecomércio, que investiu mais de R$ 500 mil em editais para o ano de 2022.