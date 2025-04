Edital do concurso público da Emparn é publicado; salário inicial de R$ 9,7 mil

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) lançou, neste sábado (5), o Edital nº 03/2025, que regulamenta a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos nos quadros da instituição. Ao todo, estão previstas 16 vagas, bem como formação de cadastro de reserva, divididas entre nível superior e médio, para somar ao quadro de servidores efetivos do órgão. Os salários iniciais oferecidos são de até R$ 9.714,41.

A seleção está sendo organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDECAN). As provas estão previstas para serem realizadas dia 22 de junho.

De acordo com o edital, o concurso será composto por três etapas: prova objetiva, prova discursiva (para cargos de nível superior), análise de títulos (para o cargo de pesquisador).

O concurso tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período.

A Emparn é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape), que tem como objetivo promover pesquisa e inovação tecnológica para o desenvolvimento agropecuário do Rio Grande do Norte, coordenando políticas, programas e capacitação de profissionais, além de prestar serviços especializados a entidades públicas e privadas.

Edital EMPARN

Remuneração

Nível Superior:

Pesquisador – R$ 9.714,41

Analista – R$ 4.676,98

Técnico – R$ 2.184,38

Inscrição no concurso Informação Detalhes Período de Inscrição 14h do dia 7 de abril até as 23h59 do dia 8 de maio de 2025 Site de Inscrição https://www.idecan.org.br/ Taxa de Inscrição R$ 100,00 (Nível Médio)

R$150,00 (Nível Superior) Serão isentos doadores de medula óssea, doadoras regulares de leite materno, doadores de sangue, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), pessoas com deficiência e eleitores convocados pela Justiça Eleitoral

EDITAL AQUI