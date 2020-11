Edital do concurso da Polícia Civil do RN é divulgado e inscrições começam na sexta

Nesta quarta-feira, 25, o Diário Oficial do Estado (DOE), publicou o edital do concurso público da Polícia Civil. Conforme havia sido informado anteriormente, são ofertadas 301 vagas, todas de nível superior. As inscrições podem ser realizadas pela internet, a partir de sexta-feira, 27, prolongando-se até 21 de dezembro.

As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo pretendido, para delegado o valor é R$ 150, enquanto para agente e escrivão custa R$ 120. As avaliações estão previstas para 7 de março de 2021. O documento oferece 47 vagas para delegado, 230 destinadas a agente de polícia e 24 para escrivão. Quanto aos salários, são R$ 16.670,59 para os nomeados delegados e R$ 4.731,90 para agentes e escrivães.