Edital de licitação do Novo Nogueirão termina sem propostas

Informações da Tribuna do Norte

O edital de licitação para construção e exploração comercial do novo Estádio Nogueirão, em Mossoró, terminou sem nenhuma proposta registrada. As empresas ou consórcios interessados tinham até a manhã desta quarta-feira (3), para enviar as propostas no site Portal de Compras Públicas, no entanto, nenhuma empresa demonstrou interesse em participar do processo, que foi considerado deserto.

Lançado no mês de julho deste ano e publicado no Diário Oficial de Mossoró, com valor estimado total da concessão é de 44,6 milhões pelo período de 35 anos, o projeto consiste na construção de uma arena multiuso, no mesmo local do atual Nogueirão, localizado no bairro de Nova Betânia, viabilizada por meio de concessão público privada, sem utilização de recursos públicos.

A proposta prevê um estádio com capacidade para 15 mil pessoas, com gramado conforme padrão FIFA, Museu do Esporte Mossoroense, cobertura, camarotes e estrutura adequada para receber torcedores, clubes e imprensa. Além disso, no entorno, o projeto prevê mais de 500 vagas de estacionamento, espaços comerciais, bares, choperias, praça de alimentação e áreas para eventos.

O objetivo da Prefeitura, inicialmente, era realizar a escolha do terreno do novo estádio por meio de um edital, que seria publicado em março deste ano. Porém, a decisão foi por construir o “Novo Nogueirão” no mesmo local do atual.

Procurada pela reportagem da TRIBUNA DO NORTE, a Prefeitura de Mossoró informou que deverá se pronunciar oficialmente à respeito do assunto nos próximos dias, assim como, detalhar os próximos passos do processo.

Nogueirão interditado

O Estádio Nogueirão está interditado desde o dia 7 de fevereiro de 2024, devido à falta de obras de acessibilidade e o desabamento de parte da marquise após uma forte chuva. O gramado desapareceu e o estádio apresenta um cenário de abandono total. O local não recebe jogos oficiais desde o dia 28 de janeiro, na derrota do Potiguar de Mossoró por 3 a 2 para o ABC pelo Campeonato Potiguar.

A municipalização do estádio foi anunciada em março de 2021. Antes, a administração estava sob responsabilidade da Liga Desportiva Mossoroense (LDM). No entanto, existe um processo judicial em curso na 1ª Vara da Fazenda Pública, movido pela Liga, contestando a titularidade da posse do local, alegando irregularidades e fraudes na reversão do terreno para a Prefeitura.

Diante da indisponibilidade do Nogueirão, os clubes da cidade como Potiguar, Baraúnas e Mossoró passaram a procurar locais alternativos para mandar os seus jogos, como o Estádio Edgarzão, em Assú, que fica a 70,3 km de Mossoró. Durante o Estadual deste ano, o tradicional clássico “Poti-Ba” foi realizado na Arena das Dunas, em Natal.

Já para a disputa da segunda divisão do Potiguar deste ano, o Baraúnas anunciou que realizará seus jogos no Estádio Fião, em Serra do Mel. Enquanto o Mossoró sinalizou o Edgarzão como alternativa para mandar as partidas na competição.