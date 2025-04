EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas, situada na Rua Juvenal Lamartine, nº 640, Bairro Centro, Mossoró-RN, CEP 59.600-155, através de sua Diretoria Executiva, na pessoa de seu Presidente, José Moraes de Lima Neto, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos os associados adimplentes para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 12 de abril de 2025, na Rua Alameda das Imburanas, 1-A, Bairro Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN.

Os associados que preferirem poderão acessar a reunião por meio de link disponibilizado na plataforma Google Meet.

A pauta da Assembleia será a reforma do Estatuto da Associação, conforme previsto na alínea “a”, do Artigo 11 do Estatuto Social.

A Assembleia se instalará nos seguintes horários:

12h00 – Primeira chamada, com a presença mínima de 1/3 dos associados;

12h30 – Segunda chamada, caso o quórum não seja atingido;

13h00 – Terceira e última chamada, com qualquer número de sócios presentes.

Mossoró-RN, 04 de abril de 2025.

José Moraes de Lima Neto

Presidente

Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas