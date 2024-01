Edital de concurso da UERN será publicado nesta sexta-feira

De amanhã (05), até o dia 08 de fevereiro estão abertas as inscrições para o concurso público ofertado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ao todo serão 106 vagas, para servidores efetivos, distribuídas para os cargos do Magistério, Técnicos de Nível Superior e Nível Médio.

O Edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (05) e o concurso será realizado e coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, juntamente com a Comissão Central de Concurso – CCC – Uern.

Das 106 vagas oferecidas, 66 são para docentes e 40 para técnicos. A seleção de técnicos contempla vagas em áreas específicas com cargos de nível superior e médio. (Ver detalhes nos editais).

“Este concurso é mais um marco das nossas ações voltadas à educação, e nosso compromisso de fortalecimento e expansão do ensino superior, especialmente a interiorização. Temos esse compromisso e todo o esforço para atender não apenas ao pleito dos estudantes, docentes e técnicos da Uern, mas exatamente os anseios da nossa população que é a principal beneficiada. Vamos continuar com esse mesmo ânimo de levar melhores condições à toda comunidade acadêmica, nesse caso da nossa querida Uern,” destaca Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte.

As inscrições poderão ser feitas através do site do IDECAN, no endereço: www.idecan.org.br. De acordo o cronograma, as provas objetivas para os cargos de técnicos de nível médio e nível superior e as provas discursivas para o cargo de docente serão aplicadas no dia 21 de abril.

Os candidatos aprovados e classificados, dentro e além do número de vagas efetivamente disponibilizadas, poderão ser lotados, segundo adequação administrativa, em qualquer dos Campi da UERN localizados nas cidades de Mossoró, Natal, Caicó, Patu, Assú e Pau dos Ferros.

“Estamos muito felizes em começar o ano de 2024 dando essa notícia. Há toda expectativa da comunidade universitária e da sociedade também sobre esse concurso público, com 106 vagas em diversas áreas de conhecimento e também para diversos cargos. Agradecemos ao Governo do Estado pelo reconhecimento dado à Uern. Nosso reconhecimento também à comissão central do concurso da Uern por todo zelo, transparência e trabalho e que possamos em breve ter os novos(as) servidores(as) empossados(as) na Uern”, afirma a reitora Cicília Maia.

Uma das novidades do concurso é a reserva de vagas para pessoas que se autodeclaram negras nos termos da lei n° 11.015/2021 e que precisarão passar por procedimento de heteroidentificação.

*Valor das inscrições:*

R$ 250,00 – Para cargos do Magistério

R$ 180,00 – Para cargos de Nível Superior

R$ 120,00 – Para cargos de Nível Médio