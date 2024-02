Edições Uern divulga edital com normas para submissão de propostas de livros

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern), por meio da Diretoria Edições Uern (Eduern), divulga o Edital de fluxo contínuo, que estabelece normas e condições para submissão e seleção de propostas de livros, em formato e-book, a serem publicados pela Editora em 2024.

O objetivo do Edital é selecionar até 30 obras originais e inéditas submetidas à editora diretamente pelo(s) autor(es) ou organizador(es). Essas obras serão submetidas à avaliação de parecerista e apreciação do Conselho Editorial da Eduern.

A obra deve ser inédita, não sendo aceita a inscrição de obra já lançada em outros formatos. Para inscrever a obra, autoral ou coletânea, será necessário atender integralmente aos seguintes requisitos descritos no Edital abaixo.

Para a inscrição, o interessado deverá preencher o formulário de Inscrição (ANEXO I) e anexar todos os documentos descritos no Edital. A submissão de propostas pode ser feita ao longo do ano, até dia 27 de setembro de 2024.

O prazo para análise das propostas é até 60 dias após análise preliminar. Já o prazo para o lançamento da obra é de até 90 dias após a análise da proposta.

O Edital 01/2024 é um mecanismo a mais no processo de aprimoramento da política editorial da Uern no âmbito da editora e da publicação de livros digitais e impressos.