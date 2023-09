Eclipse solar 2023: Natal e João Pessoa serão as únicas capitais do país onde o fenômeno poderá ser visto

Natal e João Pessoa serão as únicas capitais do país em que será possível contemplar o Eclipse Solar Anelar, uma borda fina da estrela, ao redor da silhueta lunar, que acontecerá no próximo dia 14 de outubro. No Rio Grande do Norte, o Parque da Cidade divulgou uma programação para observação coletiva do fenômeno raro.

Diferentemente do eclipse solar total, onde a Lua, ao se alinhar com o Sol, cobre completamente o disco solar, no eclipse anular, ela deixa apenas uma borda brilhante visível de nossa estrela, propiciando a visão do “anel de fogo” em torno dela.

A programação de observação do eclipse anelar começa às 14h e vai até as 18h30, abrangendo diversos momentos-chave do eclipse. Inclui atividades pedagógicas explicando aspectos da dinâmica do sistema Sol-Terra-Lua e do que será observado no eclipse, bem como atividades culturais, como danças circulares dos povos, roda de capoeira, e apresentação musical. O evento acontecerá na praça de eventos do Parque, em frente ao prédio da administração.

A participação é gratuita e aberta ao público, mas o Parque orienta que um eclipse solar só pode ser observado com filtro especializado ou olhando para projeções de imagens do Sol sobre materiais opacos de cor clara. Recomenda-se levar água, usar protetor solar e, para a observação, vidro de soldador 14, encontrado em lojas de materiais de construção e de ferramentas.

Na capital potiguar, alguns horários relevantes incluem o início da parcialidade às 15h29, o início do anel (anularidade) às 16h43, a anularidade máxima às 16h45 e o fim da anularidade às 16h47. O fenômeno passará pela última fase, de nova parcialidade, com a Lua agora saindo da frente do disco solar. Esse último momento poderá ser acompanhado somente até o pôr do sol às 17h13, marcando o fim da visibilidade do eclipse.

O evento é organizado pelo Planetário Barca dos Céus, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Parque da Cidade, gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).

*Tribuna do Norte