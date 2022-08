E-Título substitui título eleitoral impresso; conheça outros aplicativos da eleição

​Lançado em 2018, o e-Título é o aplicativo da Justiça Eleitoral que substitui no dia das eleições o tradicional título de eleitor impresso. O documento eletrônico pode ser baixado em qualquer plataforma para uso no celular ou no tablet, oferece diversas facilidades e permite o acesso rápido a informações eleitorais.

Além de fornecer a via digital do título de eleitor, o e-Título serve para gerar certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, emitir e pagar multas, consultar o local de votação, justificar a ausência às urnas e se inscrever como mesário voluntário, entre outros serviços, eliminando a necessidade de se dirigir a um cartório eleitoral.

Para utilizar o e-Título, o eleitor deve inserir o número do título ou do CPF, seu nome, nome da mãe e do pai e data de nascimento. Depois, é só seguir os passos indicados.

O eleitor que já tenha feito o cadastramento biométrico (impressão digital, fotografia e assinatura) terá uma fotografia na sua versão do e-Título, facilitando a identificação na hora do voto. Caso contrário, deverá levar outro documento oficial com foto para se identificar ao mesário no dia da votação.

Como regra, não é preciso ter o título de eleitor em mãos, caso a pessoa saiba a seção e o local em que vota. Basta levar um documento oficial com foto.

Integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), Bruno Andrade recomenda que os eleitores baixem o aplicativo e-Título com antecedência.

— A gente orienta que a população baixe o aplicativo e-Título e emita seu título de eleitor antes do dia da eleição para que, no dia, possa utilizar o aplicativo sem qualquer intercorrência.

A Justiça Eleitoral conta ainda com outros aplicativos para auxiliar o eleitor:

Resultados permite que o cidadão acompanhe a apuração das eleições

permite que o cidadão acompanhe a apuração das eleições Boletim na Mão fornece uma cópia digital dos boletins de urna

fornece uma cópia digital dos boletins de urna Pardal permite o envio de denúncias com indícios de fake news, práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral

permite o envio de denúncias com indícios de fake news, práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral Stickers reúne personagens de campanhas e ações de conscientização contra a desinformação

reúne personagens de campanhas e ações de conscientização contra a desinformação Mesário foi desenvolvido para treinar e auxiliar os mesários antes e durante as eleições.

Fonte: Agência Senado