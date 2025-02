e Fevereiro Roxo: mês de conscientização sobre a Fibromialgia

Compartilhar

A fibromialgia é uma síndrome que se manifesta, principalmente, através de dores no corpo por pelo menos 3 meses. Para a doença existe tratamento disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, a Secretaria de Saúde apoia a campanha do Fevereiro Roxo, o mês é conhecido pela conscientização para a Fibromialgia.