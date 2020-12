Durante arrastão em Caraúbas, criminosos estupram mulher e adolescente

Neste domingo (27), criminosos realizaram arrastões na zona rural de Caraúbas, localizada no Oeste Potiguar. Durante o ocorrido, bandidos estupraram uma adolescente e uma mulher.

O delegado responsável informou que o episódio foi confirmado, mas que as famílias das vítimas ainda não registraram boletim de ocorrência. Somente através do BO, explicou ele, o caso poderá ser detalhado servindo de base para as investigações e busca pelos criminosos.

“As primeiras informações apontam para isso. Que teria, no momento do assalto, acontecido a questão do estupro. A gente já passou as orientações para eles virem registrar formalmente para iniciar as investigações”, disse Christiano Otton, delegado da Polícia Civil de Caraúbas.

As primeiras informações apontam que 4 bandidos teriam atuado no crime que aconteceu por volta das 1h, no Sítio Borracha, zona rural de Caraúbas. Além do estupro, eles também levaram pertences das casas.

“Eles renderam a família, que mora na zona rural, e acabaram fazendo isso com as mulheres que estavam na fazenda”, explicou o delegado. Também foi repassado para Christiano, que os bandidos teriam fotografado as mulheres violentadas.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Caraúbas.