Duplicação da segunda ponte da Av. Presidente Dutra chega à etapa de asfaltamento

A Prefeitura de Mossoró avança com as obras de infraestrutura da duplicação da segunda ponte da avenida Presidente Dutra, no bairro Alto de São Manoel. Neste domingo (6), a obra avançou mais uma etapa chegando a fase de asfaltamento.

A evolução da obra que vai melhorar a infraestrutura viária do município é acompanhada dia a dia pela população. Um investimento da Prefeitura que acontece por meio do programa “Mossoró Realiza”.

“Nós terminamos, entre a sexta-feira e o sábado, o reforço da laje na parte superior. Hoje, nós estamos entrando já com asfalto. Essa etapa vai durar hoje o dia todo e entregamos o asfalto pronto hoje. Ainda teremos nas próximas fases o trabalho de sinalização, a concretagem de um guarda-corpo e uma parte pequena do reforço da parte debaixo da ponte que também está sendo tocado simultaneamente”, detalhou Josenildo Gomes, secretário adjunto de Infraestrutura.

A obra segue cumprindo o prazo estipulado em cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Rotas alternativas

A Prefeitura reforça o uso de rotas alternativas, como as ruas General Péricles e Benício Filho, além das avenidas Jerônimo Dix-neuf Rosado (Leste-Oeste) e Coelho Neto.