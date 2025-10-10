O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou o aviso de licitação referente ao primeiro lote das obras de duplicação da BR-304.

O aviso informa que o edital na íntegra, com o detalhamento para que as empresas participem da concorrência, estará disponível, provavelmente, a partir da próxima sexta-feira, 17 de outubro.

“Passo muito importante, que dá início à concretização de um sonho. Sonho que é de todos. Que venham as obras para dar mais segurança a quem trafega pela BR 304, e melhor condição para gerar desenvolvimento econômico e social”, enfatizou a governadora Fátima Bezerra.

​A perspectiva é que as obras tenham início até dezembro, com previsão de conclusão em um prazo de dois anos. Com um investimento de quase R$ 1 bilhão, esta primeira fase da obra contemplará a duplicação de aproximadamente 100 quilômetros.

​A obra contará, assim, com duas frentes de trabalho para os dois primeiros trechos da duplicação. O Lote 1B abrange os municípios de Mossoró e Assú. Já o Lote 2D liga o entroncamento da BR-226, na Reta Tabajara, em Macaíba, ao município de Riachuelo.

​Obras Asseguradas e Prioritárias

​”O lançamento do edital de licitação permitirá a contratação de uma empresa para a realização do início da duplicação da BR-304, esta obra importantíssima para o Rio Grande do Norte”, afirmou Gustavo Coelho, secretário de Estado de Infraestrutura.

​O anúncio de que a obra estava assegurada foi feito no final de setembro pela governadora Fátima Bezerra, em Brasília, durante reunião na sede do DNIT.

Em julho, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) autorizou o DNIT a contratar a duplicação da BR-304, rodovia federal que percorre o estado de leste a oeste. A duplicação é classificada como uma das obras prioritárias do RN e foi inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).