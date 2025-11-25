Duplicação da BR-304 avança: empresa é oficialmente classificada e obra entra na fase decisiva

Durante sua participação no Mossoró Oil & Gás, na noite desta terça-feira (25), a governadora Fátima Bezerra fez o anúncio que Mossoró esperava há décadas: a duplicação da BR-304 finalmente entrou na fase decisiva.

A empresa responsável pela execução do primeiro lote da obra foi oficialmente classificada, colocando o projeto no ponto mais concreto desde que começou a ser reivindicado pela população.

Fátima explicou que, a partir dessa etapa, inicia-se o prazo administrativo de cerca de 15 dias para esclarecimentos e recursos, conforme determina a lei. Superado esse período, o canteiro de obras poderá ser instalado ainda este ano, caso não haja impedimentos.

“Eu sonhei muito por isso. Lutamos por esse momento há mais de duas décadas. A duplicação da 304 é um dos maiores sonhos do povo de Mossoró, e hoje demos um passo real, concreto, para transformar esse sonho em realidade.”

A governadora reforçou que a duplicação da BR-304 não é apenas uma demanda histórica, mas uma obra estratégica que aumenta a segurança, reduzindo acidentes em um dos trechos mais perigosos e movimentados do estado, fortalece a economia, garantindo escoamento mais rápido, seguro e eficiente para setores como petróleo, sal, fruticultura, comércio e serviços, integra regiões, conectando Mossoró ao restante do Rio Grande do Norte com infraestrutura moderna e de alto impacto.

O anúncio foi feito durante um dos maiores eventos do setor energético do Nordeste, num ambiente composto por empresários, investidores e lideranças, reforçando a importância de Mossoró como potência econômica e tecnológica do RN.

A fala da governadora foi recebida com entusiasmo pelos presentes e reacendeu a esperança dos mossoroenses. “A duplicação da BR-304, por muito tempo apenas promessa e discurso, agora entra oficialmente no campo das ações efetivas e não mais das intenções”, disse.

