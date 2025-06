Duplas de Bia Haddad e de Luisa Stefani se despedem de Roland Garros

Agência Brasil

Chegou ao fim a campanha das paulistas Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani no torneio de duplas femininas de Roland Garros, em Paris (França). Pela primeira vez nas oitavas, Bia e a alemã Laura Siegemund foram superadas pela segunda dupla favorita ao título – as italianas Jasmine Paolini e Sara Errani – por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/3).

Mais pedreira ainda foi o confronto da parceria de Stefani com a Time Babos contra as jogadoras mais bem colocadas no ranking mundial feminino de duplas: a tcheca Katerine Siniakova (1ª) e a norte-americana Taylor Townsend (2ª). Recém-campeãs de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França), chegaram a ganhar o primeiro set, mas cederam ao empate e levaram a virada, após 2h43min de embate acirrado. A parceria República Theca-Estados Unidos avançou à final com vitória de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/6) 6/3 6/4.

O último representante do Brasil no saibro parisiense é o gaúcho Orlando Luz, classificado para as quartas de final ao lado do croata Ivan Dodig. Eles voltam à quadra na quarta (4) contra a dupla do argentino Horacio Zeballos com o espanhol Marcel Granollers, em horário ainda a ser definidos pelos organizadores.