Dupla sofre acidente após roubar moto e um dos suspeitos morre em Mossoró

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na noite deste sábado, 15, no bairro Santo Antônio. De acordo com informações da Polícia Militar, dois indivíduos abordaram um motociclista na Avenida Rio Branco e tomaram a moto de assalto.

Durante a fuga, os suspeitos trafegavam em alta velocidade e perderam o controle do veículo, colidindo contra o meio fio de uma calçada.

Um deles, identificado como Antônio Anderson Alves da Silva, 26 anos, morreu no local do acidente. Já o segundo, identificado apenas como Lucas, sofreu ferimentos graves, sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Tarcísio Maia.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do segundo suspeito. O caso será investigado pela Polícia Civil.