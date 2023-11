Dupla do RN conquista ouro no vôlei de praia dos Jogos Escolares Brasileiros

O Rio Grande do Norte conquistou a medalha de ouro da Série Ouro do vôlei de praia dos Jogos Escolares Brasileiros 2023. A dupla formada por Lara Diniz e Maria Clara foi campeã de forma incontestável em Brasília. Na final disputada na quarta-feira, as meninas do Centro Educacional Edmar Filho, da cidade de Parelhas, venceram Santa Catarina por 2 sets a 0 (21/13 e 21/6).

– No ano passado eu vim para os JEB’s, e fiquei em sétimo. Esse ano, Deus abençoou a gente e pude conquistar o primeiro lugar – falou Lara, que teve outra parceira em 2022.

– É o campeonato do ano para a gente. É muito trabalho para isso. A sensação é de dever cumprido – declarou Clarinha.

– É meu sonho. Um sonho que venho pelejando faz tempo. E eu consegui agora com elas duas, que eu sempre acreditei. Desde os 7 anos elas estão comigo. E agora nós somos campeãs – comemorou a treinadora Zenaide Medeiros.

Com a conquista em Brasília, a dupla potiguar será a representante do Brasil no Sul-Americano Escolar, que será realizado ainda este ano, no Chile.

Resultados

O Time RN encerrou o primeiro bloco de competições dos JEB’s 2023 com 25 medalhas, sendo oito ouros, seis pratas e onze bronzes. O evento promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) acontece em Brasília e inicia nesta quinta-feira o segundo bloco de competições. O evento reúne mais de 5 mil com idades entre 12 e 14 anos.