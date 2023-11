Duas pessoas morrem e três ficam feridas em acidente entre carro e caminhão na BR-304, no interior do RN

O carro trafegava com quatro pessoas, duas morreram no local e as outras duas ficaram presas as ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para auxiliar na remoção das pessoas, que foram atendidas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em um dos casos foi acionado um helicóptero do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciopaer) para transportar um dos pacientes com maior brevidade para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal. Por outro lado, o motorista do caminhão sofreu lesões leves.

Além da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Civil e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) também foram acionados para atender essa ocorrência.