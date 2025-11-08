Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal

Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal

Acidente aconteceu no fim da manhã deste sábado (8), em São Gonçalo do Amarante, enquanto caminhão-guindaste colocava teto pré-moldado no galpão.

Por Inter TV Cabugi

08/11/2025 13h45 Atualizado há 48 minutos

Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal

Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal

Duas pessoas morreram após um galpão em obras desabar no fim da manhã deste sábado (8) em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Natal.

O Corpo de Bombeiros informou que pelo menos três operários estavam no local e que um deles foi resgatado com vida e levado ao hospital. Os outros dois ficaram presos nos escombros e os corpos foram encontrados no início da tarde.

As vítimas foram identificadas como Antonio Ferreira da Silva, de 35 anos, funcionário da obra, e Rodolfo Nobre, de 37 anos, filho do proprietário do galpão.

Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal

Acidente aconteceu no fim da manhã deste sábado (8), em São Gonçalo do Amarante, enquanto caminhão-guindaste colocava teto pré-moldado no galpão.

Por Inter TV Cabugi

08/11/2025 13h45 Atualizado há 48 minutos

Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal

Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal

Duas pessoas morreram após um galpão em obras desabar no fim da manhã deste sábado (8) em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Natal.

O Corpo de Bombeiros informou que pelo menos três operários estavam no local e que um deles foi resgatado com vida e levado ao hospital. Os outros dois ficaram presos nos escombros e os corpos foram encontrados no início da tarde.

As vítimas foram identificadas como Antonio Ferreira da Silva, de 35 anos, funcionário da obra, e Rodolfo Nobre, de 37 anos, filho do proprietário do galpão.

📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp

Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal — Foto: Thiago César/Inter TV Cabugi

Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal — Foto: Thiago César/Inter TV Cabugi

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando um caminhão-guindaste colocava, no galpão, uma estrutura de teto pré-moldado, que teria caído.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros foram acionadas para dar suporte no local. O estado de saúde do paciente atendido não foi divulgado.

Os bombeiros informaram ainda que acionaram um outro caminhão-guindaste para auxiliar na retirada do teto pré-moldado do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura ficou frágil e era preciso retirar o material para dar segurança no acesso dos próprios bombeiros e das equipes de saúde no local para o resgate das vítimas.