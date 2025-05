Duas mulheres são presas suspeitas de aplicar golpe do ‘falso pix’ no RN

Duas mulheres foram presas nesta quarta-feira (21) suspeitas de aplicar o golpe do falso pix no município de Santo Antônio, a 75 Km da capital potiguar, .

De acordo com as investigações, as suspeitas fazem parte de um grupo criminoso que realizava compras em comércios locais utilizando falsos comprovantes de transferência via PIX.

“Os produtos eram entregues antes que os comerciantes percebessem que os valores não haviam sido creditados nas contas bancárias”, informou a Polícia Civil.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas casas das suspeitas.

As duas mulheres, de 24 e 55 anos, foram conduzidas à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhadas ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com o objetivo de identificar e localizar outros integrantes do grupo criminoso, bem como apurar a extensão dos prejuízos causados às vítimas.