Duas mortes por afogamento são registradas neste fim de semana no RN

O Instituto Técnico Científico de Polícia (ITEP) registrou neste final de semana, duas mortes por afogamento no Rio Grande do Norte.

O primeiro caso aconteceu no sábado (22) no município de Luís Gomes, na região do Alto Oeste potiguar. O jovem identificado como Kauã, 18 anos, morreu após se afogar na Cachoeira do Relo, localizada na serra da cidade.

Testemunhas relataram que a vítima estava se divertindo no local quando desapareceu na água. Equipes de resgate foram acionadas, mas o jovem não resistiu e veio a óbito.

O segundo acidente ocorreu na manhã deste domingo, 23, no município de Itajá, no Vale do Assu. A vítima foi identificada como João Paulo dos Santos Viana, 27 anos. A Polícia Militar foi acionada com uma informação de um afogamento, nas águas da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, na comunidade de São Francisco Zona Rural do município.

A família informou que João Paulo saiu para pescar com um tio e tentou atravessar por um local fundo. Ele chegou a pedir socorro, mas o tio informou que não conseguiu chegar ao local, devido a profundeza.

Familiares fizeram a retirada do corpo com auxílio de uma canoa para as margens da represa.