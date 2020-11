Doze candidatos foram presos por crime eleitoral na região Nordeste, informa TSE

Doze candidatos foram presos na região Nordeste neste domingo (15), por algum crime eleitoral, sendo nove em Sergipe, dois em Pernambuco e um na Paraíba. É o que aponta o último boletim informativo sobre as Eleições Municipais divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 14h.

Em Sergipe e na Paraíba, os candidatos foram presos por fazer boca de urna. Já em Pernambuco, as duas prisões ocorreram por corrupção eleitoral.

A Corte também informou a prisão de um apoiador na Bahia por transporte ilegal de eleitores. Uma outra pessoa também foi presa na Paraíba por crime eleitoral, mas o órgão não divulgou por qual motivo. Em Pernambuco, foram quatro prisões de apoiadores por prática de boca de urna.

Em todo o País, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já registrou 1.062 crimes eleitorais. Boca de urna, compra de votos e desobediência à Justiça Eleitoral são os mais frequentes.

Em relação aos problemas mais comuns durante o dia de votação, o estado de Sergipe é o que teve o maior percentual de urnas substituídas na região: foram 68, o que representa 1,15% do total de urnas. A média de substituição de urnas no país está em 0,38%, de acordo com o TSE. Em números absolutos, Pernambuco é o estado que teve mais trocas, 122 ao todo, seguido pela Bahia (51) e pelo Ceará (23). Ainda não houve registro de voto manual.

De acordo com o TSE, cerca de 40 milhões de nordestinos estão aptos a votar neste domingo. O maior colégio eleitoral é o da Bahia, que tem cerca de dez milhões de eleitores. Ao todo, são 143,554 seções eleitorais espalhadas pelos nove estados da região.

Para as eleições deste ano, 147.987 candidatos se registraram registrados junto à Justiça Eleitoral na região. Desses, 5.794 concorrem para prefeito, 5.902 para vice-prefeito e 136.291 para vereador.

Fonte: Brasil 61