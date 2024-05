Dos 34 parlamentares gaúchos, 1 destinou em 2024 emendas específicas para prevenção de desastres no Estado

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) foi a única da bancada gaúcha a destinar, em 2024, emendas parlamentares para a prevenção de desastres climáticos no Rio Grande do Sul.

A parlamentar reservou R$ 1 milhão para “Apoio à execução de estudos, planos, projetos e obras de prevenção e de proteção à erosão costeira em áreas urbanizadas”, tocada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o responsável mais direto por ações de Defesa Civil. Os valores não chegaram a ser empenhados.

Outros três parlamentares destinaram recursos para outra ação do ministério que pode ter impacto indireto, a de “Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado”. O deputado Márcio Biolchi (MDB) indicou R$ 3 milhões, Carlos Gomes (Republicanos), R$ 400 mil, e o senador Paulo Paim (PT), R$ 317,4 mil. Nada chegou a ser empenhado até o momento. Melchionna também aportou para essa ação R$ 2 milhões.

Dados levantados pela ONG Contas Abertas mostram que a situação no Rio Grande do Sul não é uma excepcionalidade. Do total de R$ 44 bilhões autorizados para emendas parlamentares em todo o Brasil em 2024, apenas R$ 59,2 milhões foram indicados para ações diretamente relacionadas a prevenção e recuperação de desastres e pouco mais de R$ 1 milhão foi empenhado até agora.

Em Santa Catarina, onde as chuvas também estão intensas, a deputada Ana Paula Lima (PT) aportou R$ 3 milhões e Gilson Marques (Novo) mais R$ 1,1 milhão para “Apoio à realização de estudos, projetos e obras dos entes federados para contenção ou amortecimento de cheias e inundações e para a contenção de erosões marinhas e fluviais”. Indicou, ainda, R$ 340 mil para “Coordenação e fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – Sinpdec”. Não houve empenho.

Dos 34 parlamentares gaúchos, 1 destinou em 2024 emendas específicas para prevenção de desastres no Estado

Fernanda Melchionna foi a única parlamentar a destinar verbas para este fim; outros três mandaram recursos para ações indiretas no Ministério de Integração.

Por Elisa Clavery, Juliana Braga, Thiago Resende, Roniara Castilhos

07/05/2024 13h05 Atualizado há 2 horas

Gif – enchentes no Rio Grande do Sul — Foto: Reuters; AFP; Estadão Conteúdo

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) foi a única da bancada gaúcha a destinar, em 2024, emendas parlamentares para a prevenção de desastres climáticos no Rio Grande do Sul.

A parlamentar reservou R$ 1 milhão para “Apoio à execução de estudos, planos, projetos e obras de prevenção e de proteção à erosão costeira em áreas urbanizadas”, tocada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o responsável mais direto por ações de Defesa Civil. Os valores não chegaram a ser empenhados.

Leia mais

Como ajudar as vítimas dos temporais no RS

Saiba como receber alertas e informações úteis de órgãos oficiais

Rio Grande do Sul ainda vai viver muitos eventos extremos, dizem cientistas brasileiras que colaboraram com IPCC

Sul do estado tem alerta de ‘perigo extremo de tempestades’; frente fria pode prejudicar o escoamento da água em Porto Alegre

Outros três parlamentares destinaram recursos para outra ação do ministério que pode ter impacto indireto, a de “Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado”. O deputado Márcio Biolchi (MDB) indicou R$ 3 milhões, Carlos Gomes (Republicanos), R$ 400 mil, e o senador Paulo Paim (PT), R$ 317,4 mil. Nada chegou a ser empenhado até o momento. Melchionna também aportou para essa ação R$ 2 milhões.

Imagens de satélite mostram antes e depois de maior enchente da história no RS

Dados levantados pela ONG Contas Abertas mostram que a situação no Rio Grande do Sul não é uma excepcionalidade. Do total de R$ 44 bilhões autorizados para emendas parlamentares em todo o Brasil em 2024, apenas R$ 59,2 milhões foram indicados para ações diretamente relacionadas a prevenção e recuperação de desastres e pouco mais de R$ 1 milhão foi empenhado até agora.

Em Santa Catarina, onde as chuvas também estão intensas, a deputada Ana Paula Lima (PT) aportou R$ 3 milhões e Gilson Marques (Novo) mais R$ 1,1 milhão para “Apoio à realização de estudos, projetos e obras dos entes federados para contenção ou amortecimento de cheias e inundações e para a contenção de erosões marinhas e fluviais”. Indicou, ainda, R$ 340 mil para “Coordenação e fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – Sinpdec”. Não houve empenho.

O governo já anunciou que quer acelerar o pagamento das emendas para o Rio Grande do Sul, incluindo as “emendas pix”, que não tem destino específico e os gestores podem usar como acharem melhor.

O blog entrou em contato com o gabinete de todos os parlamentares gaúchos.

O deputado Zucco (PL) disse que as indicações são atendidas mediante os pedidos dos prefeitos, do vereadores e da população.

O senador Paulo Paim disse que adota rodízio entre os 497 municípios gaúchos e, em 2024, indicou R$ 35 milhões para 140 cidades afetadas pelos ciclones e enchentes de 2023 aplicarem em hospitais, postos de saúde, reconstrução de estradas e pontes, além de aquisição de tratores.

G1