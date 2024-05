Dorival Júnior convoca 23 jogadores para Copa América; veja lista

O técnico Dorival Júnior, à frente da Seleção Brasileira de Futebol, revelou nesta sexta-feira 10 os 23 selecionados para a disputa da Copa América, bem como para dois amistosos que antecedem o torneio.

Entre as novidades, destaca-se o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, à equipe nacional. Além disso, o atacante Evanilson, representando o Porto, de Portugal, foi convocado. Outros jogadores atuantes no Brasil que receberam a chamada foram o goleiro Bento, do Athletico Paranaense, e o atacante Endrick, do Palmeiras. Pedro e Ayrton Lucas, do Flamengo, não figuram na lista, assim como os volantes André, do Fluminense, e Pablo Maia, do São Paulo, e o zagueiro Murilo, do Palmeiras, que estiveram presentes na última convocação do treinador.

Por outro lado, Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi confirmado na lista, ao lado de seu colega de ataque no time espanhol, Rodrygo.

Antes do início da Copa América, agendada para junho, a Seleção Brasileira enfrentará o México e os Estados Unidos em amistosos preparatórios.

Veja lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).