Dono da Havan pede desculpas após inauguração de loja ser cancelada em Natal

O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, admitiu neste sábado (24), após reunião na sede do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, que a nova loja de Natal não atendeu todas as exigências da corporação militar.

Em entrevista coletiva, o empresário pediu, ainda, desculpas pelas declarações que deu no momento da tentativa de inauguração da loja – quando acusou o Governo do Estado de impedir a abertura da loja por razões políticas.

Após uma reunião com representantes do Corpo de Bombeiros, Luciano Hang afirmou que os técnicos da Havan irão trabalhar para cumprir todas as exigências já solicitadas e ainda pendentes. Após o atendimento das regras, uma nova vistoria será realizada e poderá gerar a emissão do AVCD (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Dependendo do ritmo dos trabalhos, a loja poderá ser aberta ainda neste sábado.

A declaração ocorreu em entrevista coletiva na sede do Corpo de Bombeiros, em Natal, no início da tarde deste sábado. Participaram, ainda, da coletiva os secretários Coronel Araújo (Segurança Pública) e Daniel Cabral (Comunicação).

Na mesma oportunidade, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Monteiro, afirmou que a Havan realmente não atendeu uma série de exigências legais, especialmente, nos quesitos relacionados ao sistema de combate a incêndio e pânico. São pelo menos 70 itens não atendidos.

A loja já tinha sido informada na sexta-feira (23) que não teria o AVCD enquanto não atendesse às regras.

O representante do Corpo de Bombeiros disse ainda que a loja poderá abrir assim que as pendências forem solucionadas; e no caso do item de proteção contra incêndio, a loja pode até abrir com a falta total da exigência desde que ofereça em contra-partida a contratação de uma brigada de incêndio para atuação em possível caso de sinistro.

O comandante repudiou ainda as declarações do empresário Luciano Hang, no início da manhã, ainda na tentativa de inauguração da loja, e disse que a corporação não tem cor partidária, que é uma instituição de Estado e não sucumbe a intervenções políticas. O comandante disse que a segurança dos clientes está em primeiro lugar nas prioridades da corporação.