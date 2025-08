Donald Trump despede chefe das estatísticas de emprego após relatório desanimador

Há décadas que os economistas e os investidores de Wall Street, de um modo geral, aceitam que os dados estão isentos de preconceitos políticos.

Destituição de McEntarfer é condenada

Após a publicação inicial de Trump, a secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, declarou na rede social X que McEntarfer já não liderava o BLS e que William Wiatrowski, o vice-comissário, assumiria o cargo de diretor interino.

“Apoio a decisão do presidente de substituir a comissária de Biden e garantir que o povo americano possa confiar nos dados importantes e influentes provenientes do BLS”, disse Chavez-DeRemer.

Mas a condenação não tardou. Um grupo que incluía dois ex-comissários do BLS, nomeadamente William Beach, nomeado por Trump para o cargo, criticou a demissão de McEntarfer. Os antigos comissários opuseram-se particularmente à acusação de que os dados teriam sido alterados por razões políticas.

“Esta razão para despedir a dra. McEntarfer não tem mérito e mina a credibilidade das estatísticas económicas federais que são a pedra angular de uma tomada de decisão económica inteligente por parte das empresas, famílias e decisores políticos”, disse a declaração do grupo, os Amigos do BLS.

Para além de Beach, a declaração foi assinada por Erica Groshen, comissária do BLS no governo do antigo presidente Barack Obama.

“Despedir a comissária… quando o BLS revê os números do emprego em baixa (como faz rotineiramente) ameaça destruir a confiança nas instituições americanas fundamentais e em todas as estatísticas governamentais”, disse Arin Dube, economista da Universidade de Massachusetts-Amherst, no X. “Não posso sublinhar o quão prejudicial isto é”.

O relatório de emprego de sexta-feira mostrou que apenas foram criados 73.000 postos de trabalho no mês passado e que, em maio e junho, foram criados menos 258.000 postos de trabalho do que o estimado anteriormente.

O relatório sugere que a economia enfraqueceu acentuadamente durante o mandato de Trump, padrão este consistente com um abrandamento do crescimento económico durante a primeira metade do ano e um aumento da inflação em junho, que parece refletir as pressões sobre os preços criadas pelas tarifas do presidente.

“Será que ninguém está certo? Precisamos de números precisos sobre o emprego”, escreveu Trump. “Ela será substituída por alguém muito mais competente e qualificado. Números importantes como este devem ser justos e exatos; não podem ser manipulados para fins políticos”.

Trump nem sempre foi tão desconfiado em relação ao relatório mensal de emprego e reagiu com entusiasmo após a publicação dos números iniciais de maio, a 6 de junho, quando foi inicialmente noticiado que a economia tinha criado 139.000 postos de trabalho.

“GRANDES NÚMEROS DE EMPREGO, MERCADO DE ACÇÕES EM ALTA!” publicou Trump na altura.

Essa estimativa foi posteriormente revista em baixa para 125.000 postos de trabalho, antes da mais recente revisão para apenas 19.000.

Euronews